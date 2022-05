De tweede editie van de LoveLife run vindt zondag plaats in Breda

BREDA - De LoveLife Run gaat zondag door Breda. Op 22 mei wordt de tweede editie van het bijzondere hardloopevenement gehouden. Er doen zo’n 100 mensen mee.



De LoveLife run is een 5 of 10km hardloopevent van Stichting Fight cancer met als deelnemers zo’n 30 (ex-)oncologische patiënten, hun naasten, hun behandelaars en iedereen die geraakt is door de diagnose kanker. Centraal tijdens de run staat het werven van fondsen voor Fight cancer, die met deze fondsen via KWF Kankerbestrijding baanbrekend kankeronderzoek financiert.

Voor deze tweede editie van de LoveLife runstaan op 22 mei zo’n 100 enthousiastelingen in de startblokken op het Kasteelplein in Breda. In totaal doen zo’n 100 deelnemers mee aan dit Fight cancer-event. Het unieke aan deze run is dat de patiënt zelf mee rent. Sinds begin maart wordt er wekelijks hard getraind in groepjes onder begeleiding van hardlooptrainers en oncologiefysiotherapeuten.

Projectleider Vanessa Roest: “De LoveLife run is een waardige afsluiter van de wekenlange training. Door over de finishlijn te stappen kunnen patiënten ook letterlijk en figuurlijk iets achter zich laten.” De donatieteller loopt gestaag op. Iedere runner wordt uitgedaagd zoveel mogelijk donaties op te halen voor Fight cancer. Daarnaast wordt het event mede mogelijk gemaakt door de support van een hele lijstvrijgevige sponsors. Er zijn twee onderzoeken speciaal geselecteerd waar de donatiegeldendirect naartoe gaan. Zo wordt 10 procent van de geworven fondsen besteed aan een lokaal project van het Amphia Ziekenhuis en de overige 90 procent aan donaties komt ten goede aan een onderzoek van Martijn Stuiver; ‘Prehabilitatie bij blaaskanker’.