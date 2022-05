Woensdag grote kans op warmterecords: Mogelijk 30 graden in Breda

BREDA - Maandag trok een aantal onweersbuien over het land en voor donderdag en vrijdag staat opnieuw onweer op het programma. Maar woensdag is grote kans op warmterecords. Er wordt plaatselijk 30 graden verwacht. Mogelijk wordt het ook donderdag voor de buien uit lokaal nog 30 graden.



Woensdag wordt met een zuidenwind zeer warme lucht naar ons land geblazen terwijl de zon flink schijnt. De temperatuur schiet daardoor als een raket omhoog en bereikt nog voor het middaguur landinwaarts al zomerse waarden rond 25 graden.



’s Middags wordt het in het binnenland 27 tot 29 graden en vooral in Brabant, Limburg, Gelderland en Twente wordt lokaal 30 graden verwacht, stelt meteoroloog Johnny Willemsen. “Door een opstekende westenwind is het in de kustprovincies met 22-26 graden een stuk koeler.”



Grote kans op datum-warmterecords

Het warmterecord voor 18 mei in De Bilt staat op 26,3 graden en stamt uit 1925. Het landelijk warmterecord is nog ouder en is in handen van Maastricht (27,9 graden, 1918). De kans is groot dat beide stokoude records worden verbroken.



Donderdag broeierig met onweersbuien

Donderdag is de luchtvochtigheid hoger dan woensdag. Hierdoor voelt het een stuk benauwder aan. Hierdoor is er meer bewolking en bovendien neemt in de middag vanuit het zuiden de buienkans toe. Daarbij is kans op stevige onweersbuien.

Ook vrijdag is grote kans op regen- en onweersbuien. Met 20 graden in het noordwesten tot nog 27 graden in Limburg is het nog altijd behoorlijk warm. Vanaf het weekend wordt het een stuk koeler met maxima tussen 17 en 22 graden. Dit zijn hele gebruikelijk maxima voor eind mei. Zon en stapelwolken wisselen elkaar daarbij af, slechts af en toe valt een kortdurende bui.