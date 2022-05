Geen doodslag maar moord: Maximale straf voor doodsteken van Bredase Megan (15)

BREDA - De jongen die in 2019 de 15-jarige Megan om het leven bracht, deed dit met voorbedachte rade. Dat heeft het gerechtshof in Den Bosch bepaald. Eerder werd in het vonnis door de rechtbank van Breda enkel doodslag bewezen geacht.

De rechter heeft vandaag uitspraak gedaan in de zaak rondom de dood van de 15-jarige Megan. Zij werd op 19 augustus 2019 vermoord door een klasgenoot. De jongen stak haar in haar woning in Boeimeer tientallen keren met een mes.

De rechtbank in Breda oordeelde in januari 2021 dat er sprake was van doodslag, en veroordeelde de verdachte tot de maximale straf van twee jaar cel en jeugddetentie. Het hof deed vandaag uitspraak, en acht moord bewezen. De rechter stelt dat de verdachte ‘Op 19 augustus 2019 te Breda opzettelijk en met voorbedachten rade Megan van het leven heeft beroofd, door met dat opzet en na kalm beraad en rustig overleg, meermalen, met meer messen in het bovenlichaam te steken, ten gevolge waarvan ze is overleden.’

De straf blijft hetzelfde. De verdachte krijgt de maximale straf van twee jaar jeugdgevangenis en jeugd-tbs. Ook moet hij een schadevergoeding betalen aan de ouders van Megan. Dat gaat in totaal om meer dan 100.000 euro.