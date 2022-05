Foodstoet in het Ginneken gaat niet door: ‘Met pijn in het hart moeten we cancellen’

BREDA - De Foodstoet zou dit weekend neerstrijken in het Ginneken. Maar dat gaat niet door. Het evenement verhuist naar Bergen op Zoom.

“Met pijn in ons hart hebben wij De Foodstoet in Breda moeten cancelen”, laat de organisatie weten. “Door onvoorziene omstandigheden hebben wij moeten besluiten om het foodtruckterrein in het Ginneken dit weekend niet te openen..”

Om mensen toch een alternatief te bieden, heeft het evenement gekozen te verhuizen. Namelijk naar Bergen op Zoo. “We hebben in Bergen op Zoom een fantastisch terrein gevonden waar al onze foodtrucks en toffe activiteiten allemaal neer kunnen strijken. Natuurlijk hopen we dat jullie nog steeds naar De Foodstoet in Bergen op Zoom komen en hebben daarom een leuke actie opgezet. Bezoek je de Foodstoet in Bergen op Zoom vanuit Breda? Dan ligt er bij de kassa een leuk extraatje.”