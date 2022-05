Eindelijk weer vrijmarkt Princenhage: zon, drukte en gezelligheid

BREDA – Na twee jaar zonder het evenement te moeten, kunnen bezoekers vandaag weer genieten van een ouderwets dagje vrijmarkt in Princenhage.

De zon schijnt, de stallen staan vol en het is een drukte van jewelste op de vrijmarkt in Princenhage. Het is een teken dat het evenement succesvol is zijn terugkomst. Op de vrijmarkt kunnen bezoekers rondneuzen in een groot aanbod aan prullaria. Kraamhouders en andere verkooppunten konden gisteren al beginnen met opbouwen zodat er vanmorgen vroeg met volle enthousiasme verkocht kon worden. Bezoekers kunnen rondstruinen over de vrijmarkt, ook staat er nog een stuk braderie en voor de jonge bezoekers is er een stuk kindermarkt opgezet.

Corona

Al twee jaar heeft de organisatie het evenement niet laten gaan, de coronacrisis liet het niet toe. Ook voor dit jaar hield de organisatie hun hart nog even vast. “We houden er wel degelijk rekening mee dat de markt weer niet door kan gaan,” lieten ze in januari nog weten via facebook.