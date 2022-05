Breda Barst maakt eerste namen bekend: S10, POM, De Likt, Rhea, Sloper, The Vices

BREDA - De eerste namen voor de gratis zaterdag en zondag van de 25e editie van Breda Barst zijn bekend. Op zaterdag 17 september staan op de main stage in het Valkenburg Park: S10, POM, De Likt en Rhea. Op zondag 18 september zijn op dezelfde stage te zien: Sloper en The Vices.

Binnenkort volgen nog veel meer namen, tot het hele blokkenschema weer gevuld is.



Feest

Al eerder werd bekend dat het festival op vrijdagavond 16 september aftrapt met een groot verjaardagsfeest: de Barst B’day Bash met Selah Sue, Bazart en Jett Rebel, waarvoor inmiddels de duizend early-birdtickets al verkocht zijn. Regular tickets kunnen nog steeds aangeschaft worden via bredabarst.nl. Maar het feest gaat volop verder op zaterdag en zondag.

Artiesten gratis zaterdag en zondag

S10 is de naam waaronder Stien den Hollander optreedt. Deze Nederlandse artieste kreeg op haar zeventiende al een platencontract bij een hiphoplabel. Dit jaar vertegenwoordigde ze met De diepte Nederland op het Eurovisie Songfestival en eindigde daarmee op een welverdiende 11e plaats. In haar muziek verwoordt S10 heel persoonlijke verhalen. Het debuutalbum Snowsniper werd beloond met een Edison Alternative. In november verscheen het album Vlinders.

Het vijfkoppige POM uit Amsterdam laat horen dat snoeiharde muziek ook vrolijk kan zijn. Een couplet met een schatttig plingelgitaartje kan ineens veranderen in een snoeihard refrein. Geïnspireerd door britpop, punk en garagerock creëren zij hun eigen ‘FUZZPOP’. Dit jaar speelde POM ondermeer al op Noorderslag en het Bevrijdingsfestival.

Futuristische funk met lekker scherpe teksten en superenergieke podiumoptredens, daarvoor ga je naar De Likt. Na het tweede album De derde is nu de eerste single van de opvolger uitgebracht: Ctrl-Alt-Delikt. Woord en Beat - Analoog en Digitaal - Vies en Lekker - Vlees en Vis. De band verdedigt de titel ‘Het Rotterdamse sloopbedrijf’ op vele podia en festivals. Ze gooien alles eruit op het podium .

The Vices is een band uit Groningen. Ze staan voor een contrasterende mix van britpop en surfrock. Het album Looking for faces vormde een succesvol debuut, door de knallende drums en de energieke melodielijnen. The Vices zijn regelmatig te gast bij 3FM en KINK.