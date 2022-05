De Grote Kerk is stil: Groot onderhoud aan het trommelspeelwerk

BREDA - Deze week vindt er groot onderhoud plaats aan het trommelspeelwerk van het automatisch carillon van de Grote Toren Breda. Dit automatisch carillon klinkt elk kwartier over de stad en heeft 4 korte melodieën; voor elk kwartier één. Maar deze week is het dus stil.

Oorspronkelijk waren de melodietjes bedoeld als waarschuwing voor een aankomende (half-) uurslag. Om vier korte melodietjes te kunnen maken worden elk halfjaar ongeveer 500 noten gestoken in de maar liefst 22.560 daarvoor bestemde gaten. In de loop van de tijd zijn deze gaten vervuild geraakt, en daarom worden deze nu met de hand, stuk voor stuk uitgeboord en gereinigd. Dit werk wordt uitgevoerd door de firma Rasenberg.

Deze week is het dus even stil in de stad, want de trommel is leeg. Volgende week worden er vier nieuwe melodieën opgezet, en is de Bredanaar weer bij de tijd.

Over de trommel

De trommel is in 1907 gebouwd en geplaatst door de firma Addicks. De trommel is van gietijzer, weegt 1600 kilo en heeft een middellijn van 1,5 meter en stuurt 37 klokken aan van de 55 klokken tellende beiaard. Vóór 1907 stond er een trommeluurwerk uit 1541, het oudste van Nederland.



Paul Maassen