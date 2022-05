Muzikanten laten senioren genieten in aanloop naar 50e editie Breda Jazz Festival

BREDA - In het weekend van Hemelvaart is het zo ver. Dan viert het Breda Jazz Festival de 50e editie. In aanloop naar het evenement, bracht een speciaal samengestelde Jazz band vandaag een bezoek aan verschillende woonzorgcentra in Breda. Daar kregen senioren een muzikaal voorproefje van Breda Jazz.

Al vijftig jaar genieten Bredanaars van het Breda Jazz Festival. Het festival pakt dit jaar dan ook groots uit voor de jubileumeditie. Dat gebeurt zowel tijdens het festival, al vooraf. Zo bracht een speciale Jazz band vandaag een bezoek aan vier woonzorgcentra.

“In de woonzorgcentra wonen veel Bredanaars begin jaren 70 en 80 tijdens de eerste edities van ons festival op de Grote Markt stonden”, vertelt bestuurslid van het Breda Jazz Festival Hanneke Griffioen. “We willen hen dan ook heel graag betrekken bij ons 50-jarig jubileum. Daarom is het plan ontstaan om met een speciale jazzband meerdere woonzorgcentra te bezoeken.” Vandaag worden Molenstaete, De Donk, Elisabeth en De Breedonk bezocht.

De bewoners van Molenstaete kregen vanochtend een jazz optreden van de speciale band met Harry Kanters, Adri Baan, Wouter Nouwens en Bob Kaper. En daar genoten zowel de bewoners als de medewerkers zichtbaar van.

Tom van der Put

Breda Jazz Festival

Het Breda Jazz Festival vindt plaats van 26 tot en met 29 mei. De meeste podia zullen dezelfde zijn als die van de laatste live editie van 2019. Voor deze jubileumeditie zullen deze worden uitgebreid met een aantal extra podia op bijzondere locaties. Zo komen er swingende openluchtpodia bij het T-huis in het Valkenbergpark en bij BAAI aan het water. En de haven is dit jaar maar liefst drie podia rijk; naast het vertrouwde Spanjaardsgat podium aan de ene kant, is er een podium aan De Haven bij de Hoge Brug en een podium op de Tolbrug. De nieuwe locatie Ingenhousz, gelegen aan het goed per auto bereikbare Doctor Jan Ingenhouszplein, pakt uit met een bijzonder tuinterras. En rondom de Willemstraat is er live muziek van brass bands, helemaal vanuit het NS Station tot aan het T-huis, én een niet te missen fototentoonstelling in de StadsGalerij