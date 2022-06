Verbindingsweg bij knooppunt Galder dag en nacht afgesloten vanwege onderhoud

BREDA - Rijkswaterstaat voert onderhoud uit aan het asfalt ter hoogte van knooppunt Galder. Hierdoor is de verbindingsweg A58-A16 ter hoogte van knooppunt Galder afgesloten vanaf vannacht 05.00 uur tot maandag 13 juni 05.00 uur.

Omleidingsroutes

Gele borden geven ter plaatse informatie over de werkzaamheden en verkeersmaatregelen. Via deze borden worden de weggebruikers omgeleid .



Deze onderhoudswerkzaamheden vallen onder het onderhoudscontract dat Rijkswaterstaat laat uitvoeren. Het betreft onderhoud dat wegennet, viaducten, bruggen en tunnels nodig hebben. Zoals asfaltering, vervangen van voegovergangen en onderhoud aan de vangrail. Doel hiervan is een vlotte en veilige doorstroming voor de weggebruiker.

Weersgevoelig

Onderhoudswerkzaamheden zijn weersgevoelig. Bij slecht weer kunnen de werkzaamheden mogelijk geen doorgang vinden en worden ze opnieuw ingepland