Opnieuw code geel in Noord-Brabant vanwege zware onweersbuien

BREDA - Vanmiddag trekken er opnieuw enkele stevige onweersbuien over Noord-Brabant. Het KNMI heeft code geel afgekondigd.

Nadat het donderdag al flink losging boven Noord-Brabant, trekken er vrijdag opnieuw stevige onweersbuien over. “Vanmiddag komen er in het zuidoosten enkele stevige onweersbuien voor met kans op hagel, plaatselijk windstoten van 60-75 km/u en veel neerslag in korte tijd. Hierdoor kan schade en gevaar ontstaan als gevolg van omvallende bomen, rondvliegende voorwerpen, wateroverlast en blikseminslag”, laat het KNMI weten.

Voor Noord-Brabant is code geel afgekondigd. In Limburg geldt zelfs code oranje. Daar is kans op zware windstoten van 100 kilometer per uur of meer. De kans is daar ook groot op wateroverlast en grote hagelstenen.

Aan het einde van de middag trekken de buien naar Duitsland weg.