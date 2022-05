Weerbericht Breda: ‘Vrijdagmiddag regenachtig, het weekend wordt mooi’

BREDA - Weerman Nico Koevoets houdt zich al jaren bezig met het weer in West-Brabant. Vandaag de weersverwachting voor vrijdag 20 mei en de komende dagen.

Een klein maar venijnig lagedrukgebiedje heeft zich als het ware, als een soort golf, op het koufront boven het noorden van Frankrijk gevormd. Dit lagedrukgebiedje trekt pal over Brabant noordoostwaarts. Ten noordwesten ervan zit koelere lucht die dit weekend over Brabant zal uitstromen. Ten zuidoosten ervan zit warme en vochtige lucht. Daar kunnen zware onweersbuien ontstaan, vergelijkbaar met gisteren. De kans op zware onweersbuien is het grootst voor het oosten van Brabant. Hoe hoger de temperatuur komt, hoe meer energie er voor de buien aanwezig is. Breda en omgeving krijgen naar verwachting behoorlijk wat regen, maar niet de extreem zware buien.



Verwachting voor vrijdag

De ochtend verloopt droog met wolkenvelden en een beetje zon. Begin van de middag gaat het enkele uren (soms stevig)regenen uit dikkere bewolking. Later vanmiddag en vanavond wordt het opnieuw droog en kan de zon nog even komen. De wind waait eerst zwak uit het zuidoosten, later op de dag draait ze naar het noordwesten. Maxima voor de regen uit 22 tot 23 graden.



Het weer voor de komende dagen

Zaterdag 21 mei 2022

Een rug van hoge luchtdruk breidt zich over Brabant uit. Het brengt zonnig weer met stapelwolken. Het blijft droog bij een zwakke tot matige wind van 2 tot 3 Beaufort uit het zuidwesten. Neerslag wordt niet verwacht. Middagtemperaturen tot 21 graden.



Zondag 22 mei 2022

Ook zondag bevinden we ons onder de invloed van het hogedrukgebied. Dat brengt rustig en droog weer. Zon en stapelwolken wisselen elkaar af. De wind is veranderlijk en zwak, maar heeft een lichte voorkeur voor het zuidoosten. Het kwik komt met 23 graden weer wat hoger uit.



Maandag 23 mei 2022

Het wordt opnieuw onstabiel door de komst van een volgend lagedrukgebied. Er is kans op enkele regen- en onweersbuien. De wind waait gemiddeld met 3 Beaufort uit het westen. Maxima tot 23 graden.





Zo was het weer donderdag 19 mei 2022

Maximumtemperatuur: 25,8 graden

Minimumtemperatuur: 14,8 graden

Neerslag: 36,1 mm uit 2 onweersbuien. Neerslagintensiteit tijdens de middagbui tijdelijk 71,4 mm/uur!

Meetpunt Breda - Haagse Beemden



Weersverwachting opgesteld vrijdag 20 mei 2022 om 11:00 uur