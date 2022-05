Club Kruimel, Breda Gelijk en Zorg voor elkaar Breda organiseren de ‘Zorgmarkt Breda’

BREDA - De Zorgmarkt is bedoeld voor ouders die een kind (0-18 jaar) met een beperking hebben. De markt is een initiatief van Club Kruimel, Breda Gelijk en Zorg voor elkaar Breda. De markt vindt plaats op 2 juli.



Vooraf is er met ouders gesproken. En de vraag was; waarvoor zou jij naar een zorgmarkt komen? Waar ben jij naar op zoek voor je kind? Ouders gaven aan dat ze vooral op zoek zijn naar ondersteuning zoals vakantie adressen en logeer adressen. Maar ook aangepaste sporten, vrije tijd mogelijkheden en hulpmiddelen.

De organisaties en hobbyclubs die hieronder vallen zijn toen aangeschreven. In Breda en de wijde omgeving. Op dit moment doen al 40 kraamhouders mee. Daaronder is ook juridisch advies en bewind voering. “Het wordt een levendige markt met kleine demonstraties”, laat de organisatie weten.

De markt wordt gehouden bij Curio, Biesdonkweg 33 in Breda. Zowel de binnen- als de buitenruimte wordt gebruikt. Ouders, verwijzers en bezoekers zijn welkom tussen 10.00 en 15.30 uur. Theaterschool Babzz zal de aftrap geven met een optreden door kinderen met een beperking.

Heb je zelf een organisatie die deze ouders iets biedt? De standplaats is gratis. “Vaak is dit in combinatie met een kraampje op onze website: www.zorgmarktbreda.nl

Daar is ook een platform te vinden waar ouders vragen kunnen stellen en elkaar tips geven.” Wil je je opgeven als kraamhouder? 06-30 51 04 86 | zorgmarktbreda@kpnmail.nl