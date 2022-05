Uitgeverij de Bode en BredaVandaag vallen in de prijzen: A.M. Bandaprijs én beste sportfoto

BREDA - Uitgeverij de Bode en BredaVandaag zijn tijdens de jaarlijkse NNP-dag (Nederlandse Nieuwsblad Pers) flink in de prijzen gevallen. De uitgeverij die verantwoordelijk is voor 15 huis-aan-huiskranten in zowel West-Brabant als Midden-Zeeland won de A.M. Bandaprijs voor beste commercieel concept én de prijs voor beste Sportfoto van 2021.

Uitgeverij de Bode is in 2021 gestart met het uitgeven van hét Jaarboek van jouw gemeente. BredaVandaag is een onderdeel van de uitgeverij, en maakt dan ook het jaarboek Breda. Hierin staan niet alleen de mooiste foto’s, maar ook de beste verhalen van het afgelopen jaar en terugblikken op belangrijke momenten. Dit nieuwe concept sloeg enorm aan bij de lezers en dat is de jury niet ontgaan.

A.M. Bandaprijs

“Wat een slim commercieel concept! En daar gaat het wel om bij de Bandaprijs. Een prachtig uitgevoerd jaaroverzicht. Wij verwachten dat veel mensen lokaal zo’n jaarboek wel zouden willen verzamelen over de gebeurtenissen in hun gemeente. Dit geeft het product een kans op lange continuïteit met vele jaren te gaan. Slim hergebruik van artikelen, inzetten van luwe periodes, efficiënte samenstelling en mooie kwaliteit uitvoering”, luidt dan ook het commentaar van de jury.

Sportfoto van het jaar

Maar, dat is niet de enige prijs die Uitgeverij de Bode in ontvangst mocht nemen. Fotograaf Iman Fase ontving de prijs voor beste Sportfoto van het jaar. Een prachtig beeld uit dé befaamde derby van de Krabbenkreek, NOAD’67 tegen WHS. “Heel kunstzinnig, het lijkt wel op een laag bij de gronds ballet, hoe twee voetballers met elkaar in een sliding verwikkeld zijn, de speler op de grasmat met zijn rechterbeen geheven tussen de benen van de tegenstander boven hem nog in de lucht”, schetst de jury. Daarnaast was een foto uit de Roosendaalse Bode genomineerd voor de prijs van beste Nieuwsbladfotografie. “Dit is een groot compliment aan al onze medewerkers”, besluiten Luuk Roozeboom en Monique Elst, directie van Uitgeverij de Bode.



Iman Fase