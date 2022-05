Laatste kunstje trainer Van Poelje: VV Baronie pakt titel en promotie

BREDA - Het zat er al even aan te komen, maar nu is het dan zo ver. Na een overwinning op Silvolde is VV Baronie niet meer te achterhalen door OJC Rosmalen, hiermee pakken ze de titel en promotie naar de Derde divisie. Trainer Jurriaan van Poelje en voorzitter Ton van Beek zijn als vanzelfsprekend verheugd, want de club komt van ver.

‘’Het is nu mijn zesde jaar als trainer van Baronie’’, vertelt Van Poelje. De club was toen net gedegradeerd naar de Eerste klasse. ‘’Toen zijn we van de eerste klasse weer direct naar de Hoofdklasse gepromoveerd.’’

Hierna begon het echte werk eigenlijk pas voor de trainer. ‘’We zijn gaan bouwen aan een team dat mee kan doen in de top van de Hoofdklasse.’’ Dit doel werd ook bereikt en in de ‘coronajaren’ speelde de club ook mee in de top van de competitie. ‘’En dit seizoen is het echt gelukt om kampioen te worden en te promoveren.’’

Verloop

Het liep dit seizoen meteen goed voor Baronie, zo zag ook Van Poelje. ‘’We hebben veel wedstrijden gewonnen waardoor we uiteindelijk een flinke voorsprong konden opbouwen.’’ Ook na de winterstop zette het team die lijn door. Dit ondanks dat halverwege het seizoen één van de beste spelers: Moustafa Mohammad vertrok naar Autralië.

Een grote kracht en daarmee misschien wel de sleutel tot dit kampioenschap ligt overigens volgens de trainer bij de stabiele verdediging van het hele team. ‘’We hebben maar 16 doelpunten tegen, verreweg het minste in onze klasse.’’

‘’Natuurlijk zijn er ook mooie uitschieters geweest, zoals onze overwinning thuis op Halsteren, maar daar wordt je geen kampioen mee. Dat wordt je als je ergens heel stabiel in bent.’’

Toch was het niet altijd goed wat de ploeg liet zien. Het ging namelijk ook weleens minder zoals in de wedstrijd tegen OJC waarin de ploeg al na minder dan een minuut achter kwam. ‘’Maar dit is ook weer een leermoment’’, aldus Van Poelje. ‘’Daarbij verlies je ook weleens een wedstrijd, er zijn ook teams met oud-profs in de ploeg hier. Je wordt hier gewoon niet zomaar kampioen.’’ Toch is het de ploeg nu gelukt.

Bijzonder kampioenschap

Trainer Van Poelje vindt het ook een heel bijzonder kampioenschap. ‘’Ik vind het belangrijk te zeggen dat wij dit bereikt hebben met minder financiële middelen dan andere clubs in de competitie. Wij doen voor 80 procent met eigen jeugd.’’ De trainer benadrukt dat hij dit niet bedoelt als diskwalificatie van de andere teams. ‘’Want het mag, je mag spelers ook contracten aanbieden.’’

‘’Maar wij doen dat niet en zijn echt nog een amateurvereniging en dat maakt het voor mij ook bijzonder en dat maakt mij enorm trots.’’

Het kampioenschap is ook nog speciaal voor de trainer omdat dit in combinatie komt met een verkiezing tot beste trainer van District Zuid 1 in het amateurvoetbal. Hij werd gekozen tot beste trainer door zijn collega-trainers. De prijs wordt uitgedeeld door de Vakbond Voetbal Oefenmeesters Nederland (VVON).

Complimenten voorzitter

Het seizoen is voortreffelijk verlopen, zo vindt ook voorzitter Ton van Beek. ‘’In eerste instantie waren we natuurlijk al erg blij dat de competities weer gingen starten na de coronaperiode. Gaandeweg konden we ook de toeschouwers weer ontvangen.’’ De voorzitter zag dat ook het spel vanaf het begin erg goed was en heeft dan ook vooral complimenten over voor de spelers en de staf.

Ook het vasthouden van de ‘kern’ ziet Van Beek als een belangrijke factor in het kampioenschap. “De trainer is ons, ook in de moeilijke jaren, loyaal trouw gebleven en heeft ook de spelersgroep, op een enkeling na, samen weten te houden waardoor we echt konden bouwen.’’

Daarnaast krijgt ook de hoofdsponsor een compliment van de voorzitter. ‘’Ik moet ook nog wel de hoofdsponsor, Van Dijnsen, noemen die een grote rol heeft gespeeld. Door hem hebben we de kosten kunnen betalen die nu eenmaal verbonden zijn aan het spelen op hoofdklasseniveau en volgend seizoen in de Derde Divisie.’’ Zeker in de coronatijd en de periode hier net na was dit van levensbelang voor de club.

‘’Het is uiteindelijk een kampioenschap van de hele club en het toont aan dat we de afgelopen jaren wat bereikt hebben. We hebben onszelf uit de financiële penarie getrokken en organisatorisch verbeterd.’’ Van Beek ziet het kampioenschap echt als kers op de taart voor al het werk dat zij met zijn allen de afgelopen jaren hebben gedaan.

Blik vooruit

Baronie is in het amateurvoetbal een grote naam, maar door financiële problemen zijn ze eerder wat afgezakt. Andere clubs hadden alles financieel wel op orde en konden toen wat afstand nemen. ‘’De club en de spelers zijn nu wel gewoon weer aan de stap hogerop toe’’, denkt trainer Van Poelje. ‘’Hopelijk zal deze promotie er dan ook voor zorgen dat er weer een stap gezet kan worden.’’

Dit zal wel zonder trainer Van Poelje zijn, hij vertrekt na dit seizoen namelijk naar Kloetinge. Het kampioenschap is dan ook reden tot festiviteiten, tegelijkertijd neemt men afscheid van de succestrainer.