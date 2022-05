‘Een weekend vol met kunst, innovatie en ambacht op Stek’

BREDA - In Breda is het komend weekend een weekend vol van kunst, innovatie en ambacht. Niet alleen vindt op de zondag een stekmarkt plaats ook is volgend weekend het Kaalstraat festival.

Kaalstaart is een evenement voor bèta-kunst en nieuwe ambachten. Kunst, techniek en wetenschap komen elkaar tegen in een levendige mix van disciplines. Beeldende kunst, podiumkunst, onderzoek en nieuwe samenwerkingen worden aan het publiek getoond in het ruim en aan dek van een historisch binnenvaartschip.

Dit jaar vindt het festival voor het eerst plaats in Breda aan de Belcrumhaven in samenwerking met Stek, Belcrum Beach, IDFX, Pier15, Atlas Initiatief, Brack, Electronen 1m²-podium.

Meer informatie over deelnemende kunstenaars, locaties en tijden is te vinden op de website.

STEKmarkt

Zondag 29 mei is er ook weer een stekmarkt, genaamd de Makers-markt. Deze staat gehee in het teken van lokale, creatieve en innovatieve makers, creatieve hobbyisten en kunstenaars.

De Makers-markt vindt plaats vanaf 11:00 uur en duurt tot 17:00 uur.