Relschoppers veroordeeld tot cel- en taakstraffen na geweld bij wedstrijd NAC-NEC

BREDA - De rechtbank Zeeland-West-Brabant heeft alle 26 verdachten veroordeeld voor hun aandeel in de rellen na de voetbalwedstrijd NAC tegen NEC op 23 mei vorig jaar. Een grote groep relschoppers richtte na de wedstrijd vernielingen aan en keerde zich tegen de aanwezige politie. 24 meerderjarigen en twee minderjarigen krijgen straffen variërend van 170 dagen gevangenisstraf tot 80 uur werkstraf. Ook moeten zij in totaal een schadevergoeding van bijna 60.000, euro betalen.



Wat een mooie dag had moeten worden voor de NAC-fans, eindigde na de verloren wedstrijd met een grote teleurstelling. Voor politiemensen, die gewoon hun werk deden, eindigde die dag in een regelrechte nachtmerrie.



Vlak voor het einde van de wedstrijd scoorde NEC het winnende doelpunt, waardoor NAC niet naar de eredivisie promoveerde. De stemming sloeg om en buiten het stadion werd met vuurwerk gegooid. Een politiebus werd bestormd en bekogeld met onder meer dranghekken, bierkratjes en flessen drank. Ook werden stoeptegels losgetrokken, stuk gegooid en naar ME’ers en hun voertuigen gegooid. Tijdens het ondersteunen bij een reanimatie werden politieagenten geslagen en kregen zij stenen naar het hoofd geslingerd. Velen beschrijven dat dit het ergste geweld was dat ze tijdens hun werk hebben meegemaakt.



Straffen en schadevergoeding

Het gewelddadige gedrag van de één werkte aanstekelijk voor de ander. Er ontstond een groepsdynamiek waarin de situatie steeds verder escaleerde en de politie het moest ontgelden. De rechtbank vindt dit volstrekt onaanvaardbaar en is van oordeel dat alle verdachten zich schuldig hebben gemaakt aan openlijk geweld tegen goederen én personen, waarbij alle verdachten aansprakelijk zijn voor al het geweld, ook als dat door anderen is gepleegd. Zij krijgen daarvoor cel- en/of taakstraffen opgelegd. Ook vindt de rechtbank dat de schade door de verdachten vergoed moet worden. De toegewezen schadevergoeding bedraagt 59.903,38 euro. Het is de bedoeling dat iedere verdachte opdraait voor 1/26e deel van dit bedrag.