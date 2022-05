Weerbericht Breda: ‘Maandag buien, later in de week droger en koel’

BREDA - Weerman Nico Koevoets houdt zich al jaren bezig met het weer in West-Brabant. Vandaag de weersverwachting voor maandag 23 mei en de komende dagen.



Een lagedrukgebied trekt pal over Brabant noordwaarts. Dat brengt in de loop van de dag buien. Maar de verschillen binnen Brabant kunnen nogal groot zijn. Van west naar oost is Brabant behoorlijk uitgestrekt. In de ochtend zijn er wat druppelbuitjes gepasseerd en nu aan het begin van de middag schijnt de zon tijdelijk. Later vanmiddag een buienlijn die, naarmate je oostelijker in de provincie komt heviger zullen zijn. Hoe oostelijker hoe meer energie potentie in de atmosfeer. Dinsdag trekt een hoogtetrog van een laag bij IJsland over. Opnieuw kans op buien. Later in de week, rondom Hemelvaart, alleen nog zwakke storingen met voornamelijk wolkenvelden en relatief koel weer.



Verwachting voor maandag 23 mei 2022

De hoogste temperaturen worden aan het begin van de middag gemeten en lopen uiteen van 22 graden in West-Brabant tot 24, mogelijk lokaal 25 graden in het oosten van de provincie. In de tweede helft van de middag en aan het begin van de avond volgen regen- en onweersbuien. Er is kans op onweer, hagel, zware windstoten en veel regen op korte tijd. Hoe oostelijker in de provincie, hoe groter de kans op felle buien. De wind waait voor de buien uit zwak uit het zuiden, gemiddeld 2 Beaufort.



Het weer voor de komende dagen



Dinsdag 24 mei 2022

Het wordt dinsdag wisselend bewolkt met zon en stapelwolken. In de loop van de dag passeert van west naar oost een meer georganiseerde buienlijn. Een donderslag en rukwinden zijn daarbij mogelijk. De wind waait matig uit het zuidwesten tot later meer uit het westen, gemiddeld 3 tot 4 Beaufort. Het is met 19 graden frisser dan op maandag.



Woensdag 25 mei 2022

De dag begint fraai met zonneschijn. Gaandeweg de dag meer wolken en tegen of in de avond kan er enige lichte regen vallen. De zuidwestenwind trekt wat aan naar matig tot vrij krachtig, 4 of 5 Beaufort. Maxima rond 17 graden.



Hemelvaartsdag, donderdag 26 mei 2022

Het wordt een relatief koele Hemelvaart. Zwakke storingen zorgen wel voor wolkenvelden, maar het blijft overwegend droog. De zon zal af en toe tussen de wolken door knipogen. De wind waait zwak tot matig, 2 of 3 Beaufort, uit het zuidwesten. Maximumtemperaturen rondom 17 graden.



Zo was het weer zondag 22 mei 2022

Maximumtemperatuur: 24,8 graden

Minimumtemperatuur: 8,6 graden

Neerslag: droog

Meetpunt Breda - Haagse Beemden



Weersverwachting opgesteld maandag 23 mei 2022 om 12:00 uur