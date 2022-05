De Bredase studententheatervereniging bestaat 5 jaar en viert dat met ‘De Reünie’

BREDA – De Bredase studententheatervereniging De Derde Akte viert dit jaar haar vijfjarige bestaan. Om dit te vieren voeren de leden een speciale voorstelling op genaamd ‘De Reünie’.

De productie geeft weer wat er speelt binnen een soortgelijke (studenten)theatervereniging als De Derde Akte. “Het is een realistische presentatie van iets waar het publiek vaak geen zicht op heeft en daarmee ook het gene wat de vereniging samenbrengt,” aldus de vereniging. Tijdens de jubileumvoorstelling zal de groep terugblikken naar de afgelopen vijf jaar doormiddel van liedjes uit voorgaande musicals.

Over het stuk:

Als een amateuristische theatergroep probeer je kwaliteit na te streven, maar dit kan niet altijd goed gaan. Zo ook tijdens hun Romeo & Julia. Het lijkt allemaal in de soep te lopen totdat Lucas (bekend van supermarkt reclames) & Hannah (bekende filmster) deze amateuristische theatergroep te hulp schieten.



Lucas & Hannah hebben in het verleden een liefdesrelatie gehad, wat de nodige vraagstukken met zich meebrengt. Normaal spelen deze sterren in grotere producties… zijn zij echt hiervoor gekomen? Ook de castleden lijken het niet eens te zijn met de nieuwe hoofdrollen. De kans op een hoofdrol is voor hen verpest. Wat hebben zij over voor een hoofdrol? En dan heb je ook nog het artistieke team waarin ieder vecht voor een stukje roem, erkenning en liefde.



Gaat ondanks alle spanningen het toneelstuk goed komen? Koop dan nu uw kaartjes via Podium Bloos.

BST De Derde Akte speelt De Reünie in Podium Bloos, Breda op 17 juni, en op 19 juni een matinee.