Kraam met asperges en aardbeien leeggeroofd in Teteringen

TETERINGEN - Wie zin heeft in asperges of aardbeien, kan bij de Galgehoeve in Teteringen bij een kraampje aan straat terecht. Je kan dan een bakje meepakken, en het geld achterlaten. Maar dat systeem gebaseerd op vertrouwen, kent ook risico’s. En daar is de Galgehoeve vandaag achter gekomen. De kraam is namelijk leeggeroofd.

“Tja... we weten dat als je een kraampje aan straat zet, er een risico in zit dat mensen niet (genoeg) afrekenen..”, schrijft de Galgehoeve maandagmiddag bij een foto van het kraampje dat helemaal leeg is. Alle asperges, inclusief krat met theedoeken, en aardbeien zijn meegenomen. Maar degene die de kraam leeghaalde, heeft geen geld achtergelaten.

De Galgehoeve hoopt dat de persoon die de kraam heeft leeggeroofd zich nog bedenkt, en toch nog langs komt om te betalen. Het bericht op Facebook kan in ieder geval rekenen op veel verontwaardigde reacties. “Triest dat dit dus kennelijk ook al niet meer kan. Jammer dat door enkele mensen het vertrouwen in de medemens op het spel wordt gezet”, reageert iemand. Anderen noemen de situatie ‘Diep triest’ en ‘schandalig’.