Eindelijk liggen er weer pontons in de Haven

BREDA - Breda heeft er lang op moeten wachten, maar eindelijk liggen er weer pontons in de Haven. Dit Hemelvaartsweekend kan er eindelijk weer groots Breda Jazz Festival gevierd worden. En dat belooft een bijzondere editie te worden, want het festival viert het 50-jarig bestaan. En ook daarna gaat de muziek op de pontons nog even door, met het Spanjaardsgat Festival en Bobby’s boat presents: De jongens van Je Weet Wel en Abba Fever XL.

In aanloop naar het Hemelvaartsweekend kon Breda al een klein beetje genieten van het Breda Jazz Festival. Allereerst door een bezoek te brengen aan de gloednieuwe Breda Jazz Festiwall: een grote nieuwe muurschildering aan de Nijverheidssingel ter ere van 50 jaar Breda Jazz. En bij Molenstaete, de Donk, Elisabeth en De Breedonk kwam een speciale Jazzband alvast langs voor een bezoekje. “In de woonzorgcentra wonen veel Bredanaars begin jaren 70 en 80 tijdens de eerste edities van ons festival op de Grote Markt stonden”, vertelt bestuurslid van het Breda Jazz Festival Hanneke Griffioen. “We willen hen dan ook heel graag betrekken bij ons 50-jarig jubileum. Daarom is het plan ontstaan om met een speciale jazzband meerdere woonzorgcentra te bezoeken.” Daar werd dus al een klein feestje gevierd. Maar het echte feest, dat vindt in het Hemelvaartsweekend plaats. Meer podia, meer bijzondere locaties en meer spetterende acts. Dat is wat Breda Jazz Festival belooft voor de 50e editie.

De meeste podia zijn vergelijkbaar met die van de laatste live editie in 2019. Daarnaast zijn er dit jaar extra podia op bijzondere locaties. Zo komen er swingende openluchtpodia bij het T-huis in het Valkenbergpark en bij BAAI aan het water. En de haven telt dit jaar maar liefst drie podia; naast het vertrouwde Spanjaardsgat podium aan de ene kant, is er een podium aan De Haven bij de Hoge Brug en een podium op de Tolbrug. De nieuwe locatie Ingenhousz pakt uit met een bijzonder tuinterras. Rondom de Willemstraat is er live muziek van brass bands én een niet te missen fototentoonstelling in de StadsGalerij (geopend op donderdag van 14:00 tot 18:00 uur en op vrijdag t/m zondag van 13:00 tot 18:00 uur).

De kaartverkoop voor de betaalde concerten is al gestart. Alle overige optredens zijn gratis toegankelijk. Het complete programma vind je op www.bredajazzfestival.nl.

Pontons

De pontons in de Haven worden door meerdere organisatie gebruikt. Zo vindt na het Breda Jazz Festival het Spanjaardsgat Festival plaats, en organiseert ook Bobby’s Boat een evenement op de pontons.