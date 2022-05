Nieuwe aandeelhouders NAC: ‘We zijn ongelooflijk trots en blij dat deze stap is gezet’

De aandeelhouders van NAC hebben een akkoord bereikt over de overname door het investeerderscollectief NAC=Breda. Ook de Raad van Commissarissen heeft de overdracht goedgekeurd.

“We zijn ongelooflijk trots en blij dat deze stap is gezet”, aldus Jasper van Eck (eigenaar Kasparov Finance & BI) namens de groep NAC=Breda. “De afgelopen weken hebben we elkaar op een fantastische manier gevonden vanuit één gedachte: onze club helpen. Niet uit financieel belang, maar uit clubliefde. We bieden NAC een duurzame toekomst, de club wordt weer baas in eigen huis. Wij als investeerders verdwijnen naar de achtergrond en maken de weg vrij voor een nieuwe, autonome clubleiding, die voetbal boven alles zal zetten.”

Het regionale collectief NAC=Breda houdt de aandelen niet in eigen beheer en heeft als doel de aandelen volledig terug bij de club te krijgen. De aandelen worden ondergebracht in een stichting (een zogenaamde STAK). Dit betekent dat de nieuwe investeerders geen zeggenschap krijgen over het voetbalbedrijf. Daarnaast wordt een separaat partnerfonds opgericht, dat de komende jaren almaar verder kan groeien. Een wezenlijk verschil met de huidige situatie. De laatste stappen zijn formele goedkeuring door de gemeente Breda en de KNVB.

“Op deze manier krijgt NAC een structuur zoals ook clubs als AZ en PSV die al jaren hebben,” aldus woordvoerder Sebastian Verkuilen namens het collectief. “We hebben ons de afgelopen weken uitvoerig laten informeren door de beste specialisten in het betaald voetbal, en zijn ervan overtuigd dat NAC op deze manier een stabiele en bestuurbare club kan worden, met korte lijnen en gescheiden machten. Cruciaal om in de emotionele voetbalwereld op koers te blijven. Alle aandacht gaat straks naar het voetbal: de opleiding, de scouting en het eerste elftal. Alle randvoorwaarden om te presteren moeten op orde zijn. Dáárop is ons plan afgestemd.”

De komende tijd gaat Verkuilen namens NAC=Breda aan de slag om de nieuwe structuur op poten te zetten, daarbij geholpen door onafhankelijke specialisten. Het huidige MT zal de lopende zaken waarnemen en het nieuwe seizoen voorbereiden: Eric Matijsen (algemeen), Eric Hellemons (technisch), Edgar Mol (financiën) en Leon Aerssens (facilitair). De huidige algemeen directeur Mattijs Manders zal zich vanaf nu richten op het goedkeuringsproces bij de KNVB en geen operationele taken meer uitvoeren.

“We zijn heel blij dat het MT die rol wil oppakken”, aldus Verkuilen. “De lopende zaken zijn bij hen in goede handen, de club kan dóór. Ondertussen zullen wij de langere termijn inrichten, en dat doen we in de juiste volgorde. We snappen de nieuwsgierigheid en het ongeduld onder supporters, maar eerst gaan we bouwen aan een stevig fundament. Zodra we een nieuwe stap zetten, zullen we dat zeker melden.”

Namens NAC=Breda hoopt Verkuilen dat voor NAC nu een periode aanbreekt van rust en eensgezindheid. “We zijn enorm blij dat de gesprekken met de zittende aandeelhouders de laatste weken zo voorspoedig zijn verlopen”, aldus Verkuilen. “Onze waardering voor hen is groot en dat zal zo blijven. Ook gaan we de komende tijd met supporters en sponsoren in gesprek, om meer helderheid te geven over de structuur en plannen.”

“Over de financiële onderbouwing van ons plan hoeft niemand zich zorgen te maken. En hoe meer mensen we kunnen verbinden aan het nieuwe NAC, des te mooier natuurlijk. We hopen dat NAC weer een club wordt die verbindt, die de hele achterban trots maakt. De laatste tijd is het erg onrustig geweest rond NAC, we begrijpen de emoties, maar laten we nu vooral als één blok achter de club gaan staan. Rust en geduld zijn nu geboden.”

Op korte termijn zal NAC=Breda vooral gesprekken voeren binnen de huidige organisatie. De huidige en nieuwe eigenaren zullen samen optrekken om tot een goede overdracht te komen. “We nemen geen overhaaste beslissingen die ons op de lange termijn in de weg zouden kunnen zitten,” besluit Verkuilen.