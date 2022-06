Nassaudag in Breda: Veel activiteiten voor jong en oud

BREDA - Het is in de binnenstad weer Nassaudag vandaag. Tijdens deze dag staat de rijke historie van Breda en de Nassaus centraal. Er zijn veel activiteiten voor jong en oud; een roofvogelshow, zandsculpturen, een oude ambachtenmarkt, oud Hollandse spelletjes en veel rondleidingen bij onder andere het Kasteel van Breda.

De wieg van de koninklijke familie staat in Breda. Het kasteel van Breda was het stamslot van de Nassaus. Hun aanwezigheid in Breda tussen 1404 en 1567 drukte een beslissende stempel op de ontwikkeling van onze stad. Breda veranderde van een gewone middeleeuwse stad in de hofstad, die nog steeds onze identiteit bepaalt.

Met een stad vol ambachten en gilden profiteerden we voluit van deze Gouden periode. Op de Nassaudag zijn er stadswandelingen met gidsen en rondleidingen op verschillende locaties. De aanwezigheid van de Nassaus in Breda kan men ook zelf verkennen met de bestaande wandel- en fietsroutes.

Daarnaast zal Stichting De Kwekerij, in het kader van de komst van de Vuelta naar Breda, een speciale theaterproductie opvoeren onder de titel “Minotaurus’. De Kwekerij laat zich hierbij inspireren door de eeuwenoude traditie van het stierenvechten. De uitvoering zal plaats vinden op de binnenplaats van het Kasteel.

Highlights



Het KMA-terrein is toegankelijk, hier waren alleen in het eerste uur al 1500 mensen geweest! Ook is een deel van het Kasteel voor bezichtiging geopend. In de Waalse Kerk wordt de expositie ‘René en marche‘ gehouden en natuurlijk kun je ook terecht in hét Nassaumonument van Breda: de Grote Kerk.

In het Chassépark is vertier voor jong en oud: een heuse roofvogelshow, een oude ambachtenmarkt waar je ook zelf aan de slag kunt gaan en Oudhollandse spelletjes. Op het voor- en binnenterrein van de Nieuwe Veste zijn zandsculpturen te bewonderen en kun je ook een workshop volgen. .

Nassaudag Breda 2022 vindt plaats op twee concentratiepunten: het centrum en Bouvigne in Breda-Zuid: het voormalige jachtslot van de Nassaus. Een paardentram verbindt deze beide locaties. Op het Van Coothplein en bij Bouvigne, de halteplaatsen, zijn beperkt kaartjes voor een rit verkrijgbaar.

Het volledige programma is hier te vinden.