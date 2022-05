Voorzitter Breda Jazz Festival: ‘Nog nooit zo veel mensen gezien’

BREDA - Het Breda Jazz festival ging gisteren op Hemelvaartsdag van start. Het hele weekend kunnen mensen ook nog op meerdere plekken in Breda terecht tijdens het festival. Voorzitter van het festival, Bas Wouters blikt kort terug op de eerste dag en kijkt vooruit naar de komende dagen.

‘’De eerste dag is ongelooflijk goed bevallen’’, aldus Wouters. ‘’Het was erg druk, ik heb eigenlijk nog nooit zo veel mensen gezien tijdens het Jazz Festival.’’ De voorzitter geeft daarbij aan dat de coronaperiode waarin mensen niet konden komen hierin waarschijnlijk een rol speelt. Ook zijn de donderdagen vaak het beste bezocht, samen met de zaterdag.

‘’Er is veelt enthousiasme onder de mensen en dat is mooi om te zien. Bij alle podia is het een feestje.’’

Vooruitblik

‘’Er komen nog veel mooie dingen aan het hele weekend’’, zo vertelt Wouters. Hij kan eigenlijk geen keuze maken wat betreft de acts waar hij het meeste naar uitkijkt of welke act eruit springt. Wel wil hij erop wijzen dat er ook voor de nachtbrakers mogelijkheden zijn. Zo is er vannacht van 24:00 tot en met 04:00 uur de Fukny Friday Midnight Party in De Avenue.

Ook morgen en overmorgen staat het festival nog bomvol acts. Het volledige programma vind je hier.