Luisterlijn Breda is dringend op zoek naar vrijwilligers

BREDA - Dag en nacht bieden vrijwilligers van de Luisterlijn een luisterend oor aan mensen met pijn, verdriet of zorgen. Dat doen zij via telefoon, chat en e-mail. En het aantal oproepen neemt flink toe. In Breda wordt daarom hard gezocht naar meer vrijwilligers. Dinsdag 21 juni organiseert Luisterlijn Breda een informatiebijeenkomst.

De Luisterlijn ontvangt meer oproepen dan ooit. In 2021 voerden de vrijwilligers van de Luisterlijn meer dan 500.000 gesprekken. En dat aantal blijft stijgen. De Luisterlijn Breda is daarom dringend op zoek naar nieuwe vrijwilligers.

Yolanda is al vier jaar vrijwilliger in Breda en kent als geen ander de waarde van écht luisteren: “Mensen komen al snel met een oplossing als iemand iets vertelt. We vinden het moeilijk om goed naar iemand te luisteren. Als vrijwilliger bij de Luisterlijn leer je in de training verbinding te maken met degene die ons belt of met ons chat. Die verbinding is enorm belangrijk. Zo kreeg ik op een gegeven moment iemand aan de lijn die terloops zei ‘ik word niet serieus genomen’. Hij ging gelijk weer verder met zijn verhaal, maar ik vroeg hem of hij wat meer wilde vertellen over wat hij daarmee bedoelde. We kregen daardoor een enorm mooi, verdiepend gesprek.”

Wil jij meer weten over het vrijwilligerswerk bij de Luisterlijn?

De Luisterlijn Breda organiseert 21 juni 2022 een nieuwe informatiebijeenkomst. Dus, kan jij goed luisteren en heb je echt interesse in de ander? Kijk dan op onze website www.deluisterlijn.nl/vrijwilligerswerk en meld je aan. Daar vind je ook meer informatie over de training en begeleiding.

Over de Luisterlijn

De Luisterlijn is al 60 jaar dé organisatie in Nederland die het hele jaar door 24/7 een luisterend oor biedt. Vanuit 28 locaties, waaronder Breda, voeren zo’n 1.500 vrijwilligers dag en nacht ruim 350.000 anonieme gesprekken per jaar, via telefoon, chat en e-mail. Door te luisteren helpen zij mensen om zorgen, pijn en verdriet (even) het hoofd te bieden. De vrijwilligers krijgen een professionele training en worden doorlopend begeleid.