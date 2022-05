Het Breda Jazz Festival gaat van start: Dit is het programma

BREDA - Het Breda Jazz Festival gaat vandaag van start! Om 13.00 openen Bart Wouters en burgemeester Depla de 50e editie. Lees hier het programma voor de komende dagen.

Voorafgaand aan de opening op de Grote Markt is er op deze Hemelvaartsdag van 12.00 tot 13.00 uur traditiegetrouw de jazz beiaardbespeling door stadsbeiaardier Paul Maassen. Om 13.00 uur openen voorzitter Bart Wouters en burgemeester Paul Depla vervolgens officieel het 50ste Breda Jazz Festival vanaf het podium Grote Markt midden. Op ditzelfde podium gaat het festival om 14.00 uur van start met een Festival Surprise Band, een speciaal voor het Breda Jazz Festival samengestelde band van (inter)nationale solisten. “Deze band staat onder leiding van oudgediende Dan Barrett, die al in 1977 voor het eerst op het Breda Jazz Festival speelde! Tegelijkertijd is op het Spanjaardsgat podium gitaargrootheid Jan Akkerman te bewonderen. In totaal kunnen bezoekers kiezen uit maar liefst 20 podia, waaronder het sfeervolle tuinterras bij Ingenhousz, waar deze middag vanaf 15.30 uur de Breda Jazz Marathon gehouden wordt, met een keur aan Bredase New Orleans orkesten.”

Vrijdag 27 mei

Op vrijdag begint het festival om 13.00 uur met het Intermezzo Lovesick Duo uit Italië, op het podium Grote Markt midden. “Andere aanraders op deze dag zijn onder meer Drew Davies plays Louis Jordan, om 16.30 uur in Hotel Nassau, en de Franse band Jessie Lee & the Alchemists, om 20.00 uur op het Kerkplein podium. En niet te vergeten het Orkest van de Koninklijke Luchtmacht, om 20.30 uur op het Spanjaardsgat podium. Betaalde toppers van deze avond zijn Dulfer Jazz in Publieke Werken, plus het Bob Kaper Jubileum Concert en de Funky Friday Midnight Party, beide in De Avenue.” Deze laatste start heel toepasselijk om middernacht, met live muziek en Top 2000 VJ Fenno Werkman, en gaat tot vier uur in de ochtend door!

Zaterdag 28 mei

Op zaterdag 28 mei vanaf 11.00 staat De Avenue in het teken van de inmiddels legendarische Duo Special. Twee muzikanten die nog niet eerder met elkaar hebben gespeeld, worden aan elkaar gekoppeld, waarna het -geheel in de geest van de jazztraditie- improviseren geblazen is. “En iedereen die een kaartje heeft weten te bemachtigen, mag meegenieten! Andere bijzondere optredens op zaterdag 28 mei zijn de Amsterdamse Studenten Big Band, vanaf 13.45 uur in het Winters podium Spanjaardsgat en dansen op de Havermarkt met Jazz Connection om 20.00 uur. Het tuinterras van Ingenhousz staat deze dag in het teken van swingende acts met lange namen: om 16.00 uur Steve Lucky & The Rumba Bums ft. Miss Carmen Getit, en om 20.00 uur Professor Cunningham & his Old School.”

Zondag 29 mei

Nóg zo’n bijzondere plek voor indrukwekkende optredens is natuurlijk de Grote Kerk. “Het grootse Gospelconcert, dat gepland staat op zondag 29 mei om 10.30 uur, kan zich simpelweg geen betere locatie wensen… Ook niet te missen zijn de verschillende muzikale pleintjes, bijvoorbeeld het podium Sas pleintje, met de hele middag Festival Surprise Bands in verschillende bezettingen. Maar ook het pleintje in de Veemarktstraat, dat 4 dagen in het teken staat van latin en deze middag de pan uit swingt met Fruta Fresca en Latin Cruise.” Deze jubileumeditie van het Breda Jazz Festival wordt op feestelijke wijze afgesloten met de Slotceremonie in De Avenue van 18.00 tot 19.00 uur, die wederom wordt opgeluisterd door de Festival Surprise Band, deze keer onder leiding van Bart Wouters.