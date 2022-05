E-waste Race: kinderen van 8 basisscholen halen oude apparaten op

BREDA - Wethouder Daan Quaars (afval) trapte vandaag op basisschool De Weilust de E-waste race af. Tijdens de E-waste race strijden kinderen van 8 basisscholen met elkaar om zoveel mogelijk elektronisch afval (apparaten met een stekker of batterij) in te zamelen.

Het doel van de inzamelactie is kinderen op een interactieve manier meer te leren over circulariteit, consuminderen, grondstofschaarste, hergebruik en recyclen.

De E-waste race duurt vier weken. De kinderen krijgen eerst een gastles van experts en gaan daarna zoveel mogelijk oude en kapotte elektronische apparaten ophalen of laten repareren. Van sommige apparaten kan zelfs 95 procent van de onderdelen hergebruikt worden.

Een betere wereld, begint op zolder

‘’De hélft van onze elektronische apparaten wordt niet ingezameld’’, zegt Daan Quaars, wethouder afval en circulariteit. ‘’Vaak belanden onze oude laptops, telefoons of kapotte keukenmachines op zolder of in een gangkast.’’ Zonde volgens Quaars, want er zitten waardevolle en herbruikbare materialen in die een tweede leven verdienen.

De E-waste Race Breda duurt tot 23 juni 2022. De race is een initiatief in samenwerking met de gemeente Breda. Zij zorgen ervoor dat het ingezamelde e-waste bij gerenommeerde recyclers terecht komt.

Iedereen kan meedoen door elektronisch afval aan te bieden. Leerlingen komen de spullen dan aan huis ophalen.