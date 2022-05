Weerbericht Breda: ‘Koel jazzweekend voorspeld met hier en daar een bui’

BREDA - Weerman Nico Koevoets houdt zich al jaren bezig met het weer in West-Brabant. Vandaag de weersverwachting voor woensdag 25 mei en het hemelvaartweekend.



Bij IJsland ligt een lagedrukgebied en de fronten ervan liggen boven de Britse eilanden. Het warmtefront ligt boven het oosten van Engeland en zal vanavond, vannacht en deels donderdagochtend passeren. Voor dat zwakke frontje uit hebben we woensdag overdag te maken met een rugje van hoge luchtdruk.



Verwachting voor woensdag 25 mei 2022

Vanochtend was er een wisseling van zon en stapelwolken. Dat blijft vanmiddag nog wel even zo. Later vanmiddag, maar vooral vanavond komt er meer algemene bewolking. In de loop van de avond kan er dan lokaal een spatje regen vallen. De zuidwestenwind is gemiddeld matig, 3 tot 4 Beaufort. In westelijk Brabant vrij krachtig, gemiddeld 5 Beaufort. Maximumtemperaturen 18 tot 19 graden.



Hemelvaartweekend

De dag begint met wolkenvelden. Neerslag van betekenis wordt niet verwacht. Gaandeweg de dag komt de zon er af en toe bij. De wind waait met 3 of 4 Beaufort uit het zuidwesten. Het kwik klimt in de middag naar 20 graden. Vooral in de zon en uit de wind kan het best aangenaam toeven zijn.



Vrijdag 27 mei 2022

Opnieuw start de dag met wolkenvelden. En opnieuw komt de zon in de loop van de dag er bij. De wind waait zwak tot matig met 2 of 3 Beaufort uit het westen of noordwesten. Het kwik houdt het echter voor gezien bij 19 graden.



Zaterdag 28 mei 2022

Het wordt frisser en licht onstabiel. Dat betekent een wisseling van zon en stapelwolken. Tweede helft van de middag neemt de kans op een lokale regenbui toe. De wind waait matig met 3 of 4 Beaufort uit het noordwesten. Ze voert koele lucht aan met middagtemperaturen niet hoger dan 17 graden.



Zo was het weer dinsdag 24 mei 2022

Maximumtemperatuur: 17,7 graden

Minimumtemperatuur: 11,6 graden

Neerslag: 3,0 mm

Meetpunt Breda - Haagse Beemden



Weersverwachting opgesteld woensdag 25 mei 2022 om 12.00 uur