Verpakkingsvrij boodschappen doen in Breda? Dat kan met de Zero Waste Tour

BREDA – Binnenkort is het de Week Zonder Afval. In deze tijd lijkt een lege afvalbak haast onhaalbaar. Toch laat burgerbeweging Zero Waste Nederland zien dat het kan. In dit kader organiseren ze op zaterdag 4 juni zogeheten Zero Waste Tours.

Een lokale gids laat dan zien hoe je verpakkingsvrijje boodschappen kunt doen, vaak bij bijzondere lokale ondernemers. Ook in Breda is er zo’n tour gepland, een fietstour en een zelf-op-pad-tour.

Actie ondernemen

Marnix van de Vijver, gids Zero Waste Tour in Breda, vindt het belangrijk om plasticvrij boodschappen te doen. ‘’Mijn dochter zag de troep langs haar voetbalveld. Voornamelijk lege verpakkingen.’’

Ze besloten hier wat aan te gaan doen in plaats van alleen te klagen aan de zijlijn. Sinds 2018 strijden ze via hun Team pLESStic! podcast voor een mooiere en gezondere wereld in hun woorden.

Elisah Pals, oprichter van Zero Waste Nederland was in een van de eerste podcastafleveringen te horen. ‘’De meeste spullen die we weg doen hebben geen nieuwe bestemming. Ze belanden simpelweg op een grote hoop of in de verbrandingsoven. En deze vervuiling krijgt steeds meer invloed op onze kwaliteit van leven’’, vertelt ze.

Eigen verpakking

Veel mensen willen hun steentje bijdragen, maar weten niet goed waar te beginnen. Door het meebrengen van je eigen broodzak, bakje, beker en tasjes kun je echter al beginnen met het verkleinen van de afvalberg.

Tijdens de Zero Waste Tour in Breda zal Marnix de Vijver ook andere tips delen aan de mensen die mee doen. Aanmelden kan via deze link.