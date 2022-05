Meedoe concert BROER met basisschoolleerlingen in Chassé Theater

BREDA - Meer dan 6500 basisschoolleerlingen uit groep 5 en 6 uit Noord-Brabant en Limburg bezoeken vanaf 31 mei het Meedoe concert BROER in theaters van Maastricht tot Breda. In Breda is de voorstelling in het Chassé Theater. De leerlingen oefenen flink voor deze interactieve voorstelling.

De philharmonie zuidnederland

BROER wordt uitgevoerd door De philharmonie zuidnederland, een symfonieorkest. Zij hebben een uitgebreid educatieaanbod voor het basisonderwijs. In mei en juni speelt het orkest door heel Zuid-Nederland BROER, waarin leerlingen uit groep 5- en 6 actief deelnemen aan de voorstelling en samen met het orkest van meer dan 50 musici muziek maken.

In totaal zijn er 13 voorstellingen in 8 steden, komen 92 scholen kijken en maken meer dan 6500 leerlingen muziek met het orkest.

Verhaal



BROER is een spannend concert rondom het verhaal van de broers Ketim en Raban. De populaire Ketim geeft een verrassingsfeest voor zijn tweelingbroer Raban, maar die wil niet komen. Er is iets gebeurd wat alleen door een oprechte ‘sorry’ van beide broers kan worden opgelost.

Alles mag

De beeldende muziek van Verdi, het verhaal én de participerende leerlingen maken dit concert tot een ware belevenis. Alles wat normaal niet gebruikelijk is tijdens een klassiek concert mag nu juist wel. Leerlingen mogen opstaan om een wave te maken, hard klappen, dansen en roepen.

Middels speciaal interactief, digitaal lesmateriaal worden leerlingen voorbereid op de voorstelling. De voorstelling in het Chassé Theater vindt plaats op 3 juni tussen 10:30 uur en 13:15 uur.