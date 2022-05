Bredase examenleerlingen tonen ‘gevoelige’ expositie in Stedelijk Museum

BREDA – Examenleerlingen vanuit Breda doen mee aan de VO-expo. Tijdens de tentoonstelling van het programma NEXT, met als thema ‘na regen komt zonneschijn’, kunnen bezoekers ervaren welke ups en downs de leerlingen zelf meemaken.

In de tentoonstelling tonen examenleerlingen uit het Bredase voortgezet onderwijs hun werk. De kunstwerken die de jongeren hebben gecreëerd draaien stuk voor stuk om het thema. “Iedereen maakt wel eens een moeilijke periode mee. Je zit niet lekker in je vel of er gebeurt iets waardoor jij je boos of verdrietig voelt. Maar vrijwel altijd is er een moment waarop het beter gaat en de zon door de wolken schijnt,” aldus de organisatie. “In de expo wordt duidelijk dat het te boven komen van heftige periodes een proces is. Je ervaart verschillende emoties en gaat van negativiteit naar positiviteit. In deze expo zie je hoe andere jongeren dat doen.”

Junior curatoren

De jongeren doen niet alleen mee met de expositie, er is ook een groep die mee heeft geholpen met het uitwerken ervan. Zo zijn er tien junior curatoren geselecteerd. Zij zetten samen met medewerkers van de VO-expo de tentoonstelling op. Ook konden ze ideeën voor het thema pitchen. Uit al hun verschillende ideeën is het thema ‘Na regen komt zonneschijn ontstaan’. Een thema waarin vele zichzelf herkennen. Dit thema voeren ze samen met Stedelijk Museum Breda uit tot een tentoonstelling. De jongeren doen het uiteraard niet alleen. Zij worden begeleid door middel van trainingen en bijeenkomsten. Zo maken ze kennis met elkaar en het museum, en leren ze hoe je een expositie maakt.

Deelnemende scholen 2022: Curio scala, Markenhage, Mencia de Mendoza Lyceum, De Nassau, Newmancollege, Onze Lieve Vrouwelyceum en Stedelijk Gymnasium Breda. De tentoonstelling is gratis toegankelijk.