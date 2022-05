Brand in woning Wensel van Cobergstraat, één gewonde

BREDA – Bij een brand in een woning is gisteravond één persoon gewond geraakt. Het slachtoffer is voor onderzoek overgebracht naar het ziekenhuis.

De brand op de eerste verdieping van een woning in de Wensel van Cobergstraat werd rond 22:00 uur zaterdagavond gemeld. Het is nog niet bekend wat de oorzaak is van de brand. Bij de brand raakte één persoon gewond en is met de ambulance overgebracht naar het ziekenhuis.

In de straat waren veel hulpdiensten aanwezig. Zo heeft de politie beide kanten van de straat afgezet. De brand trok veel kijkers.