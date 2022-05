Auto komt op dak terecht na bocht Belcrumweg

BREDA – Een auto is net na een bocht op de Belcrumweg op zijn dak terecht gekomen. Dit gebeurde nadat de bestuurder van de wagen de controle over het voertuig kwijtraakte. De bestuurder is overgebracht naar het ziekenhuis.

Nadat een automobilist de controle over zijn voertuig verloor, is de auto op zijn dak terecht gekomen. Dit gebeurde in de nacht van zaterdag op zondag rond 02:25 uur op de Belcrumweg. Het is niet duidelijk hoe de man de macht over het stuur kon verliezen.

De bestuurder is met onbekend letsel overgebracht naar het ziekenhuis. De weg was tijdelijk afgesloten voor overig verkeer. Een berger heeft de zwaar beschadigde wagen weer op zijn wielen gezet en vervolgens weggetakeld.