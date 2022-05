Motorrijder uit Breda zwaargewond na crash na achtervolging politie

BREDA – Na een achtervolging tussen de politie en een motorrijder is de motor gecrasht. De bestuurder van de tweewieler raakte zwaargewond. Het zou gaan om een 35-jarige man uit Breda.

In de nacht van zaterdag op zondag heeft een achtervolging plaatsgevonden tussen de politie en een motorrijder. Dit gebeurde rond 04:15 uur op de Delpratsingel. De achtervolging kwam ten einde toen de motorrijder ten val raakte. De bestuurder, een 35-jarige Bredanaar, raakte hierbij zwaargewond en is later per ambulance naar het ziekenhuis overgebracht. Een traumahelikopter landde vlakbij voor medische ondersteuning.

Het is nog niet bekend waarom de politie achter de motorrijder aan zat. De politie heeft vannacht de gehele Delpratsingel afgesloten voor onderzoek. De VOA, Verkeersongevallenanalyse, doet onderzoek naar het incident.