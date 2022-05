Man aangehouden na korte achtervolging Breda

BREDA – De politie in Breda is zaterdagmiddag bijna aangereden. Na een korte achtervolging is de bestuurder van de auto aangehouden.

Agenten kregen een tip over een verdachte situatie. Op de Asterdplas aan de Rietdijk zouden twee personen bezig zijn met het aanpassen van een auto. De agenten namen een kijkje en troffen daar twee mannen aan. Nadat ze één van hen aanspraken, stapte de andere man in de auto. De bestuurder rijdt in de richting van de agenten en maakt geen aanstalten om te stoppen. De politieagenten moesten wegspringen om niet aangereden te worden, de auto gaat ervandoor.

Er volgt een korte achtervolging op hoge snelheid voor verschillende woonwijken. Op de Elzenbroek verliest de bestuurder de controle over het voertuig en komt tot stilstand. De man wordt aangehouden. In het voertuig vinden agenten ook diverse goederen die mogelijk van diefstal afkomstig zijn. De man is meegenomen naar het politiebureau voor verhoor en verder onderzoek. De politie laat weten dat hij is aangehouden met een lijstje aan verdenkingen: poging tot doodslag, vernieling, heling, diefstal en bezit van drugs.