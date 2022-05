Floor Milou Smit wint Blind Walls Open Call en mag binnenkort een muurschildering maken

BREDA - Na twee dagen schilderen werd de uiteindelijke winnaar van de Blind Walls Open Call 2022 gisteren bekend gemaakt. De keuze van de jury viel op Floor Milou Smit. Floor Millou gaat deze zomer een muurschildering realiseren in de openbare ruimte van Breda.

Met de jaarlijkse Open Call gaat Blind Walls Gallery op zoek naar creatievelingen die een muurschildering willen maken. Een aantal weken geleden werden uit 114 inzendingen 8 talenten geselecteerd: Stijn Ros & Jesse Paauwe, Barbara Helmer, Loes van Reijmersdal, Floor Milou Smit, Jet Parent, VAAF, Ellis Tolsma en Timber Sommerdijk. Afgelopen weekend vertaalden zij hun ontwerp naar een muurschildering op de Blind Walls Wallspot aan de Speelhuislaan. Voor hun ontwerpen lieten de makers zich inspireren door het CrossArts project.

Het verhaal

Zoals alle Blind Walls, haalden de Open Call makers ook inspiratie uit een Bredaas verhaal. Ze ontvingen een briefing met informatie over het CrossArts project. In september 2020 stuurden Bredase makers hun ideeën op voor de invulling van een nieuwe ‘kunsthal’ in Breda. De gemeente heeft het plan van CrossArts (een samenwerking tussen Electron, Brack, Breda Photo, Grote Kerk en Tranzforma) uitgekozen om uit te voeren. De komende 3 jaar gaat CrossArts met verschillende partners een programma in de stad ontwikkelen met tentoonstellingen, presentaties in de openbare ruimte, workshops, masterclasses en theater- en filmvoorstellingen. Op 12 mei opende in de Grote Kerk en bij Brack het eerste themajaar ‘Duurzaamheid & Creativiteit’ met het nieuwste werk van duurzame textielkunstenaar Claudy Jongstra. Het indrukwekkende wandkleed is geïnspireerd op, en een eerbetoon aan Guernica, een wereldberoemd schilderij van Pablo Picasso.

Een zee aan sigarettenpeuken

Over het schildering vertelt winnaar Floor Milou Smit: “Door deze opdracht ging ik goed rondkijken wat er allemaal voor zwerfafval op straat ligt, en besefte toen hoeveel peuken er overal liggen. We zijn er zo aan gewend dat je niet doorhebt hoeveel er eigenlijk liggen.” Met de schildering geeft Floor Milou op minimalistische maar treffende wijze de ernst van het probleem weer.