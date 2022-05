Tweede Krajicek Playground van Breda geopend aan Scheldestraat

BREDA – Aan de Scheldestraat is gisteren de tweede Krajicek Playground van Breda geopend. Wethouder Tim van het Hof verrichtte met een penalty - in de kruising - de officiële opening.

Iedereen uit de buurt was uitgenodigd om de feestelijke opening bij te wonen. Ter plaatse waren er allerlei activiteiten georganiseerd voor de jeugd. Kinderen en jongeren deden mee aan kickboksen, pijl en boogschieten en een voetbaltoernooi.

Heintje van Poppel

De Krajicek Playground aan de Scheldestraat is vernoemd naar NAC-icoon Heintje van Poppel. “Hij heeft enorm veel kinderen gestimuleerd te gaan voetballen en hij was zeer betrokken bij zijn buurt in Breda”, aldus initiatiefnemers van de Krajicek Playground. De Playground is tot stand gekomen in samenwerking met de gemeente Breda, Breda Actief, welzijnsorganisatie Surplus en de Krajicek Foundation.

Krajicek Playgrounds

Samen met gemeenten legt de Krajicek Foundation door heel Nederland Playgrounds aan. Dit zijn multifunctionele sportvelden waar kinderen op een sociaal veilige plek, dicht bij huis, onbezorgd kunnen sporten en spelen. Zij worden hierbij, minimaal twee keer per week, begeleid door professionele sportleiders én door Krajicek Scholarshippers. Dit zijn jongeren uit de wijk die in ruil voor een studiebeurs activiteiten op en rondom hun eigen Playground verzorgen. De Scholarshippers zijn rolmodellen in de wijk. Zo begeleiden zeer gemotiveerde jongeren uit de wijk zelf de activiteiten en werkt dit voor de hele buurt positief. De Krajicek Scholarshippers werken samen met de buurtsportcoaches van Breda Actief.

Breda

Momenteel zijn er vijf Scholarshippers vanuit de Krajicek Foundation actief in Breda. Zij zorgen er samen met de partners voor dat vele kinderen wekelijks gratis buiten kunnen sporten en spelen, wat helpt om de beste versie van zichzelf te kunnen worden. Met de opening van deze Playground, liggen er twee Krajicek Playgrounds in Breda.