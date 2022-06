Vader en zoon openen minibieb

BREDA - Wat begon als een klein familieproject, is uitgegroeid tot een heuse minibieb voor de hele wijk. Vader Bas en zoon Kas (4) openen vandaag minibieb op het Ceresplein.

In het huis van Bas en Kas is lezen een belangrijke en gezellige bezigheid. “Tijdens de lockdown struinden wij vaak naar de minibiebjes in de omgeving,” Aldus Bas, die uitlegt hoe ze samen tot het idee zijn gekomen. “Ook in onze wijk misstaat zo’n biebje niet, dus we gingen aan de slag.”

Samen met andere buurtbewoners, en met steun van onder andere de buurtvereniging is de minibieb nu gerealiseerd. De boekenplek staat onder de Platanen op het Ceresplein, een plek die de buurtbewoners zelf onderhouden.

Community plek

Het initiatief was bedoeld als een duurzame toevoeging voor en door de wijk waar kinderen en volwassenen boeken kunnen lenen, ruilen en delen. “Het dient ook als community plek, waar bewoners elkaar ontmoeten en samen komen, op een mooie plek centraal in de wijk,” vertelt Bas.

Hoewel het project begon bij vader en zoon, is de hele buurt betrokken bij de minibieb. Zo heeft de Moerbei het ontwerp gemaakt en de bieb ook gebouwd. “Vervolgens heeft Blind Walls Gallery er een prachtig kunstwerk van gemaakt,” legt Bas uit. Steeds meer partijen wilden helpen met de minibieb. “Er zijn ook een hoop buurtbewoners en bedrijven die ons nu al hebben voorzien van enthousiasme en heel veel boeken.”

Opening

De opening van de minibieb was zaterdag van 14:00 tot 17:00 uur. “Met prachtig weer en samen met zo’n 100 buurtbewoners en betrokken partners hebben we de minibieb feestelijk geopend”, verteld vader Bas, “Wethouder Arjen van Drunen onthulde de bieb en sprak over de mooie samenwerking rondom dit initiatief tussen zo veel betrokkenen: bewoners, de buurtvereniging, Blind Walls Gallery, de St Joseph basisschool, de Moerbei, het buurtplatform, de gemeente en een aantal bedrijven uit de buurt.” Naast de minibieb was er ook een expositie van woord- en letterkunst, gemaakt door kinderen van de St. Joseph tijdens een workshop die Sanne de vriendin van vader Bas gaf. Ook konden kinderen zich laten schminken. Onder het genot van een drankje was het tot laat in de middag gezellig.