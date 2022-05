Weerbericht Breda: ‘Koel, midweeks een enkele bui, maar gaandeweg zachter’

BREDA - Weerman Nico Koevoets houdt zich al jaren bezig met het weer in West-Brabant. Vandaag de weersverwachting voor de komende dagen.



Algemene luchtdrukverdeling

De luchtdrukverdeling is zwak boven het westen van Europa. Dat betekent dat er weinig luchtstroming staat. Een klein hogedrukgebiedje ligt maandag boven Nederland. Boven de Britse eilanden liggen enkele buienlijntjes en die trekken dinsdag en woensdag over Brabant. Vanaf donderdag bouwt zich een hogedrukgebied op en wordt het warmer.



Het weer voor de komende dagen

Dinsdag 31 mei

Opnieuw is het wisselend bewolkt, hoewel tijdens de ochtenduren de zon de overhand heeft. Gaandeweg de middag komen er meer stapelwolken en neemt de kans op een lokale bui toe. Daar kan wat onweer bij zitten. De wind blijft zwak uit het zuidwesten waaien en met 16 graden is het een fractie zachter.



Woensdag 1 juni

Er valt plaatselijk nog een enkele bui. Echter op de meeste plaatsen blijft het droog. De zuidwestenwind trekt aan naar matig, gemiddeld 3 Beaufort. Het wordt met 18 graden nog een stapje zachter.



Donderdag 2 juni

Een zwak oostenwindje steekt op. Het is droog en meestal zonnig. De temperaturen reiken weer eens naar de kaap van de warme 20 graden.



Zo was het weer zondag 29 mei 2022

Maximumtemperatuur: 14,8 graden

Minimumtemperatuur: 6,5 graden

Neerslag: 3,3 mm regen en hagel

Meetpunt Breda - Haagse Beemden



Weersverwachting opgesteld maandag 30 mei 2022 om 14.00 uur.