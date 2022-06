Tweeweeks vakantieproject voor jongeren met meervoudige handicap zoekt vrijwilligers

BREDA - Naar een pretpark, een spelletjesmiddag en genieten van lekker eten. Koninklijke Visio doet er jaarlijks alles aan om een onvergetelijk vakantieproject te organiseren voor jongeren met een meervoudige handicap. Twee weken lang kunnen de jongeren terecht op de locatie in Breda, zodat hun ouders er ook even onbezorgd tussenuit kunnen. Tientallen vrijwilligers zetten zich tijdens deze twee weken in om er wat moois van te maken, maar ‘er zijn nog veel meer vrijwilligers nodig’.

Koninklijke Visio houdt ook dit jaar weer een vakantieproject in het zuiden van Nederland. Van 30 juli tot en met 6 of 13 augustus genieten thuiswonende kinderen en jongeren met een meervoudige handicap van een onvergetelijke vakantie. “Daarvoor is de hulp van vrijwilligers van onschatbare waarde”, aldus Visio.

In totaal zijn er tot nu toe zo’n vijftig jongeren aangemeld die deel willen nemen aan dit vakantieproject. Per deelnemer is er één begeleider nodig. “We zijn dan ook hard op zoek naar vrijwilligers”, aldus Visio. “Momenteel zijn er al veel mensen die zich hebben aangemeld om vrijwillig te komen helpen tijdens deze twee weken, maar we kunnen nog meer hulp gebruiken.”

Daarom organiseert Visio op dinsdag 14 juni om 18.00 uur een bijeenkomst voor geïnteresseerden. Aanmelden kan via aldivanwijland-verwijs@visio.org.