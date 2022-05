ChaTime viert vijftienjarig bestaat met bijzonder project: Kinderwijkraad in heel Breda

BREDA - Kindermagazine ChaTime bestaat in juni 15 jaar en dat wordt gevierd met een bijzonder project. ChaTime gaat een kinderwijkraad opzetten in Breda. “Een kinderwijkraad opzetten is boven mijn verwachting.”

Vijftien jaar geleden bedacht Lidia van Hooijdonk (59) een glossy (digitaal) kindermagazine. Het was destijds het eerste kindermagazine in Nederland, gemaakt voor en door kinderen. Inmiddels zijn meer dan 1350 jonge reporters aan de slag geweest bij ChaTime. Het blad brengt kinderen van diverse wijken, scholen en culturen bij elkaar.

ChaTime gaat het vijftienjarige bestaan op een wel heel bijzondere manier vieren. Het kindermagazine gaat namelijk een kinderwijkraad opzetten in Breda. Voor dit project gaat ChaTime een samenwerking aan met Vrijwilliger & Co. Het pilotproject loopt een jaar en start in september. “Hans Klok zei ooit, dat ik groter moet denken en dat ga ik dan ook doen. We starten ten eerste met een nieuwe en wat hippere naam: MiniSters Kids & Wijkzaken, afgekort MK&W”, aldus Lidia van Hooijdonk. “Ik heb coole plannen voor de stad, oké het is een pilot, maar ik weet zeker dat deze gaat slagen. Ik roep al jaren dat de talenten en ideeën van kids geweldig zijn en dat zij bijdragen aan wellicht een betere wijk of buurt en nu ze ‘minister’ worden hebben zij nog een belangrijkere taak.”

In september 2022 gaat de eerste club MiniSters aan de slag in de wijk Tuinzigt en Westerpark. Dit zijn leerlingen van basisschool De Boomgaard. Na Tuinzigt en Westerpark zullen de MiniSters aan de slag gaan in Geeren-Noord. Uiteindelijk is het de bedoeling dat ik alle wijken en dorpen MiniSters komen.