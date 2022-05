Gemeente Breda volop bezig met maaien van bermen: ‘Zo behouden we biodiversiteit’

BREDA - De gemeente Breda is druk bezig met het maaien van de bermen in de stad. De gemeente doet dit nu, zodat er meer bloemen en kruiden terugkomen en grassen er niet voor kunnen zorgen dat juist de bloemen weer verdwijnen.

Op sommige plaatsen in de stad is de gemeente al druk bezig, maar vooral in juni en juli gaat er volop gemaaid worden in Breda. “In de ideale situatie maaien we alleen op het einde van de zomer”, aldus de gemeente. “Maar soms is het nodig om twee keer te maaien. Dit heeft vooral te maken met de bodem en hoe voedselrijk de grond is waarop bloemen en kruiden groeien. Tussen alle bloemen en kruiden groeien grassen die als ze maar doorgroeien ervoor kunnen zorgen dat juist de bloemen en kruiden die we zo graag willen, gaan verdwijnen.”

De oplettende Bredanaar is het misschien weleens opgevallen dat de gemeente ook juist bloemen die in bloei staan meemaaien. Dat voelt misschien wat raar, maar daar heeft de gemeente een goede reden voor. “Het klopt dat we ook de bloemen meemaaien”, aldus de gemeente. “Dat lijkt gek, maar door dat nu te doen krijgen de bermen de kans om voor een tweede keer dit seizoen in bloei te komen. De meeste bloemen hebben voor deze periode ook de kans gehad om te kunnen bloeien en zaden te produceren.”

De gemeente maait op een manier waarbij het gras wordt gesneden in plaats van versnipperd. Vaak blijft het maaisel ook een paar dagen liggen. “Hierdoor krijgen insecten de kans om uit het maaisel te kruipen. Daarnaast blijven de zaden van bloemen in de berm liggen als het maaisel wordt afgevoerd. Ook blijven er altijd hoekjes lange vegetatie staan om niet in één keer al het leefgebied van onze insecten weg te halen. Juist door dit maaibeheer behoudt de gemeente Breda de bermen bloemrijk.”