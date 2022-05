Bredase Zara maakte beste profielwerkstuk van Nederland

BREDA - De Bredase Zara Nijzink-Laurie schreef het beste profielwerkstuk van Nederland en ontving daarom de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) Onderwijsprijs, de prijs voor de beste vwo-profielwerkstukken van Nederland. Het profielwerkstuk van de leerlinge van het Mencia de Mendoza gaat over het draagvlak voor de menstruatiecup.

Jaarlijks deelt de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) prijzen uit aan scholieren die bijzondere profielwerkstukken hebben gemaakt. Dit jaar is de Bredase Zara Nijzink-Laurie in de prijzen gevallen. Zij won met haar profielwerkstuk over menstruatiecups een Onderwijsprijs.

Menstruatiecups

Zara schreef haar profielwerkstuk over menstruatiecups. Dit zijn veilige, goedkope en milieuvriendelijke alternatieven voor maandverband of tampons. De leerlinge van het Mencia de Mendoza zocht uit waarom deze cups desondanks nog maar weinig worden gebruikt door schoolmeisjes. “Soms blijven meisjes zelfs thuis van school omdat ze geen wegwerpproducten kunnen betalen.” Zara vergeleek de situatie in Nederland en in Zuid-Afrika. Ze concludeert dat in beide landen het gebruik van de cups een flinke impuls kan krijgen als scholen of gezondheidscentra ze op grote schaal beschikbaar stellen, in combinatie met voorlichting over het gebruik van de cups. Zara vond verder dat voor meisjes in beide landen een verschillende benadering het beste werkt. “Nederlandse meisjes hechten aan brede informatiecampagnes door medische experts en/of influencers. Zuid-Afrikaanse meisjes winnen liever persoonlijk advies in van bekenden.”