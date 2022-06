Spanjaardsgat Festival van start: zes dagen lang swingen op ponton in Haven

BREDA - Het Breda Jazz Festival is net achter de rug en het volgende zesdaagse (!) festival staat alweer voor de deur op het ponton aan de Haven. Vanaf vandaag tot en met 6 juni vindt hét orkestfestival van Breda plaats: Spanjaardsgat Festival.

Het Marinierskapel ft. Dennis van Aarssen of het Breda’s festival Orkest ft. Belle Perez. Voor iedereen die van orkestmuziek houdt is het de komende dagen volop genieten. Verspreid over zes dagen treden diverse artiesten en orkesten op op het ponton aan de Haven.

Vanavond trapt het Mariniersorkest ft. Dennis van Aarssen de reeks aan concerten af. Het toporkest van defensie brengt onder leiding van Arjan Tien een avond met evergreens en klassiekers. Dennis van Aarssen won in 2019 het televisieprogramma The Voice.

Donderdag komt het Academie Orkest naar Breda. Zij verzorgen het jaarlijks relatieconcert voor de Commandant Nederlandse Defensie Academie. Het optreden zal voor een groot deel een Spaans karakter hebben.

Vrijdag heeft de avond een Spaans én Belgisch tintje. Het Breda’s festival Orkest maakt er namelijk een Spaans feestje van met de Spaans/Belgische Belle Perez.

Het weekend van het Spanjaardsgat Festival kent een druk programma. Zo treden onder andere Benjamin Herman, New Cool Collectiv Big Band en Philips Symfonie Orkest op.