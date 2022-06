Openbaar park bij nieuwe huurwoningen aan Waterloostraat opgeleverd

Het openbare park bij de twee appartementengebouwen, bestaande uit in totaal 28 huurappartementen aan de Waterloostraat is opgeleverd. ‘’Begin April hebben wij de 28 huurappartementen op de hoek van de Waterloostraat/Namenstraat te Breda overgedragen aan onze huurders’’, vertellen de initiatiefnemers er over.

Vervolgens is er gestart met de aanleg van het openbare park en de bestrating rondom deze twee woongebouwen. Afgelopen maand werden deze overgedragen aan de gemeente Breda.

Vandaag wordt dit feestelijke feit door de initiatiefnemers gevierd. Dit is vanaf 14:00 uur op de Veldbies. Het duurt tot uiterlijk 16:30 uur.