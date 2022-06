Bredase kinderen ruilen voor één dag met iemand uit bedrijfsleven

BREDA - 39 Bredase kinderen van Kbs de Wisselaar, Curio Prinsentuin van Cooth en Tessenderlandt ruilden vandaag voor één dag met iemand uit het bedrijfsleven. Zo mochten zij onder andere op de stoel zitten van wethouder Boaz Adank, kinderarts en bestuurslid van Amphia Herbert van Wering en CEO van Consun Hans Meeuwis.

Wat zou jij doen als je voor één dag de baas was? 39 Bredase kinderen mochten dat vandaag ervaren. Zij namen voor eventjes de plek over van Bredase ‘bazen’. Landelijk doen deze week ruim 400 kinderen tussen 10 en 17 jaar dat tijdens JINC Baas van Morgen.

Met Baas van Morgen wil JINC, een non-profitorganisatie die strijdt voor gelijke kansen voor kinderen, de aandacht vestigen op het feit dat een eerlijke start op de arbeidsmarkt niet voor iedereen vanzelfsprekend is. Kinderen ervaren bij het project hoe het is om aan de top te staan, en ontdekken hoe een bedrijf, gemeente of culturele instelling in elkaar zit.

De ‘echte’ bazen beloven hun jonge collega’s bovendien dat ze later nog eens een beroep op hen mogen doen, voor bijvoorbeeld een stage of advies. Dat geeft de leerlingen een netwerk buiten de eigen kring. ‘’We willen onze leerlingen zoveel mogelijk kennis en ervaring meegeven, zodat ze goed voorbereid de arbeidsmarkt op gaan”, aldus Daniel Roos, oprichter van JINC. “Uit ervaring weet ik dat het meelopen met een baas een boost aan zelfvertrouwen geeft en dat kinderen daar veel van leren. Bovendien hebben ze voortaan het telefoonnummer op zak van iemand met invloed die hen kan helpen bij het vinden van een stage of het geven van advies.’’

Dit jaar deden deze bazen mee aan het project:

