Scholieren OLV brengen samen met Depla, Adank en Timmermans bezoek aan Wroclaw

BREDA - Scholieren van het Onze Lieve Vrouwelyceum brengen 3 tot 5 juni samen met burgemeester Paul Depla, loco-burgemeester Boaz Adank en Frans Timmermans een werkbezoek aan Wroclaw. Het bezoek staat in het teken van het versterken van de onderlinge banden tussen de onderwijsinstellingen van beide zustersteden, de hulp aan Wroclaw in het opvangen van Oekraïense vluchtelingen en de Europese democratie.

Zustersteden

Breda en Wroclaw zijn zustersteden. De stedenband bestaat sinds 1991 en wordt sindsdien van beide kanten goed onderhouden. Zo komen er regelmatig delegaties uit Wroclaw naar Breda en andersom. Dit keer brengt Breda een bezoek aan de Poolse stad. Het werkbezoek bestaat uit meerdere onderdelen. Zo bespreekt Eurocommissaris Frans Timmermans met een internationaal gezelschap van Nederlandse, Poolse maar ook Oekraïense studenten over de democratie in Europa en zal daarin benadrukken hoe belangrijk ontmoetingen tussen verschillende culturen zijn om vervreemding van elkaar te voorkomen. Aanleiding van deze samenkomst in Wroclaw is een eerder bezoek van Timmermans aan het OLV. Daar nam hij ter ere van 75 jaar Poolse bevrijding op 24 oktober 2019 het eerste exemplaar in ontvangst van het boek ‘Held zonder vaderland’ van Miriam Guensberg, dochter van een Poolse bevrijder.

“De band tussen Wroclaw en Breda bestaat formeel iets meer dan 30 jaar, maar vindt natuurlijk haar oorsprong in de bevrijding van Breda. Inmiddels bijna 80 jaar geleden”, aldus burgemeester Paul Depla. “Sinds maart dit jaar wordt Europa opnieuw geteisterd door leed en geweld in een gruwelijke oorlog. Deze oorlog maakt eens te meer duidelijk hoe belangrijk verbinding en wederzijds begrip is voor samenwerking en vrede in Europa. Werkbezoeken als deze spelen daarin een hele belangrijke rol. Daarbij zijn we erg blij dat dhr. Timmermans met ons meereist.”

Scholieren OLV

De scholieren van het OLV hebben - naast het gesprek met Frans Timmermans - een programma met leerlingen van een school in Wroclaw, waarbij ze nadenken hoe ze een bredere uitwisseling tussen scholen in Wroclaw en Breda gestalte zouden willen geven. Om zo de stedenband ook in de toekomst op dit gebied te versterken. De Bredase scholieren verblijven in Wroclaw bij Poolse gastgezinnen. Tijdens hun bezoek nemen de leerlingen de Instagram-account (@insta.olv) van hun school over, zodat iedereen kan zien en volgen wat ze meemaken.

Hulp bij opvang van Oekraïense vluchtelingen

Eerder dit jaar bracht demissionair wethouder Boaz Adank ook al een kort bezoek aan de zusterstad om met de lokale bestuurders af te stemmen welke hulp er nodig was in de opvang van Oekraïense vluchtelingen. Dit gesprek krijgt bij het komende werkbezoek een vervolg om te bezien op welke manier kan blijven bijdragen.