Weerbericht Breda: ‘Pinksteren eerst warm, later buien’

BREDA - Weerman Nico Koevoets houdt zich al jaren bezig met het weer in West-Brabant. Vandaag de weersverwachting voor de pinksterdagen.



Algemene luchtdrukverdeling

Vanaf zondag neemt lage druk met warme onstabiele lucht vanuit Frankrijk het stokje over. Dat betekent toenemende buienkansen met de Pinksterdagen zelf.



Zaterdag 4 juni

Opnieuw wordt het een mooie zonnige en warme dag. Het kwik loopt in de middag nog iets verder uit naar 27 graden. Verder zijn er hoge wolken te zien. De wind trekt wat aan vanuit het noordoosten, is matig met 4 Beaufort.



Eerste Pinksterdag, zondag 5 juni

Een buienstoring komt vanuit Frankrijk naar Brabant opzetten. Buien zijn altijd plaatselijk. Zo zal er op de ene plaats weinig vallen en op de andere veel. Bij de buien is er kans op wat onweer. De wind is zwak geworden, 2 beaufort, maar blijft uit het noordoosten waaien. De middagtemperaturen doen een stapje terug naar 22 graden.



Tweede Pinksterdag, maandag 6 juni

Er valt nog een enkele bui, maar de droge perioden overheersen. En er is ook wat meer ruimte voor de zon. De wind waait zwak uit het zuiden en de temperaturen schommelen zo rond de 22 graden.



Zo was het weer donderdag 2 juni 2022

Maximumtemperatuur: 21,5 graden

Minimumtemperatuur: 6,2 graden

Neerslag: droog

Meetpunt Breda - Haagse Beemden



Weersverwachting opgesteld vrijdag 3 juni 2022 om 10.00 uur