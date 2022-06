Inwoner Doornbos (59) aangehouden, had meerdere wapens in huis

Een 59-jarige bewoner van de wijk Doornbos is gisteren aangehouden nadat in zijn woning meerdere wapens zijn aangetroffen. De politie was na meldingen van overlast met de gemeentelijke handhaving naar de woning gegaan voor een controle.





In de woning zagen ze een wapen liggen. Daarop hebben agenten het huis verder doorzocht. Er zijn meerdere alarmpistolen, luchtdrukwapens en jachtgeweren in beslag genomen. De man is aangehouden en verhoord.





Hij krijgt van de officier van justitie een dagvaarding om zich voor de rechter te verantwoorden.