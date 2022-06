Oefenprogramma NAC bekend, veel wedstrijden in de regio

BREDA - Supporters van NAC kunnen de agenda erbij pakken. Het programma van de voorbereiding op komend seizoen is bekend. Er zijn veel wedstrijden in de regio, zodat de supporters makkelijk kunnen komen kijken.

Het eerste oefenduel wordt op zaterdag 2 juli gespeeld in Made. Tweedeklasser Madese Boys is de eerste tegenstander in de oefencampagne. Hierna staat het traditionele oefenduel met de Zundertse selectie op het programma.



Na deze duels met de amateurverenigingen zullen de spelers een tandje bij moeten zetten. Hierna volgen namelijk wedstrijden tegen Excelsior, FC Volendam en FC Eindhoven.

NOAD Cup

Het duel met FC Volendam wordt gespeeld op vrijdag 15 juli. De NAC-supporters kunnen zich dan alvast voorbereiden op de NOAD Cup. Deze zal een dag later ook plaatsvinden op Sportcomplex Tussen de Leijen in Breda.

Het laatste oefenduel wordt gespeeld op 30 juli. Aan de vooravond van de Open dag 2022 neemt NAC het op tegen het Belgische Excelsior Virton. Deze wedstrijd begint om 19:30 uur en wordt gespeeld in het eigen Rat Verlegh Stadion.

Volledig oefenprogramma

Zaterdag 2 juli 17.00 uur Madese Boys - NAC Complex Schietberglaan Made

Woensdag 6 juli 19.00 uur Zundertse Selectie - NAC Complex de Wildert Zundert

Zaterdag 9 juli 19.00 uur NAC - Excelsior Rotterdam Complex de Wildert Zundert

Vrijdag 15 juli 19.00 uur NAC - FC Volendam Complex Tussen de Leijen Breda

Zaterdag 23 juli 17.00 uur NAC - FC Eindhoven Complex ‘t Heike Sint Willebrord

Woensdag 27 juli 13.00 uur n.n.b. - NAC locatie n.n.b.

Zaterdag 30 juli 19.30 uur NAC - Excelsior Virton Rat verlegh Stadion

Dit is het voorlopige programma, er kunnen nog wedstrijden bij komen.