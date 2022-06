Partij voor de Dieren: ‘Paardentram Nassaudag niet diervriendelijk’

BREDA - De Partij voor de Dieren vindt het belangrijk dat er aandacht wordt besteed aan de historie van Breda. Tegelijkertijd vindt de partij dat er aandacht moet zijn voor dierenwelzijn. Daarom is de partij geen voorstander van het vervoer per paardentram tijdens de Nassaudag.

Dit vindt plaats tijdens de evenementen rondom kasteel Bouvigne, onderdeel van deze dag.

De Partij voor de Dieren heeft bij het college hun onvrede hierover bekend gemaakt. Zij willen onder meer weten of het college hier invloed op uit kan oefenen. Daarnaast vraagt de partij zich af of het college ook van mening is dat dit niet diervriendelijk is.